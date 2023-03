Economen waarschuwen: 186 Amerikaanse banken dreigen ook om te vallen

Mocht je nog niet vrezen voor een nieuwe bankencrisis, dan boezemt een nieuw rapport van Amerikaanse economen je wel angst in. Volgens hen zijn er 186 banken in de VS die in hetzelfde schuitje zitten als de Silicon Valley Bank. En dat ging mis.

De economen van de belangrijke universiteiten Stanford en Columbia schrijven dat deze banken failliet kunnen gaan als de helft van hun spaarders hun geld komt halen. Zo'n bankrun was ook precies het probleem bij de Silicon Valley Bank, die veel klanten uit de tech-sector had. Die wilden vanwege de economische achteruitgang meer geld opnemen.

Dat kon niet omdat de bank veel geld in staatsleningen had gestoken, die bij acute verkoop veel minder opleverden. Een aangekondigde aandelenuitgifte om de spaarpot weer op peil te brengen veroorzaakte vervolgens veel onrust.

Nu blijkt dus dat 186 andere banken in de VS op dezelfde manier te werk zijn gegaan. Door de opgelopen rentes is de waarde van die beleggingen scherp gedaald.

Bij de Silicon Valley Bank schoot de Amerikaanse overheid nog te hulp om garant te staan bij tegoeden boven de 250.000 dollar. Maar dat gaat ze vast niet bij die andere 186 banken doen.