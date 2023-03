Gasprijs daalt onder de 40 euro, laagste prijs in anderhalf jaar

De prijs van gas op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs is maandag onder de 40 euro per megawattuur gedaald. Dat is de laagste prijs sinds augustus 2021.

De daling van zo'n 7 procent is ingegeven door gunstig nieuws over de gasvoorraden in de Europese landen. Die zijn aan het einde van de winter nog voor meer dan de helft gevuld en dat is veel voller dan normaal omdat de winter zacht was. Het betekent ook dat Europese landen deze zomer minder gas hoeven in te kopen om de gasopslagen weer te vullen voor de komende winter.

Vorig jaar steeg de gasprijs hard als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de spanningen rond de gasleveringen van Rusland naar Europa. Die zijn inmiddels vrijwel stilgelegd. In augustus vorig jaar kostte een megawattuur gas even meer dan 300 euro.