Aegon lijdt 3 miljoen verlies bij redding Credit Suisse

Verzekeraar Aegon lijdt waarschijnlijk 3 miljoen euro verlies bij de redding van Credit Suisse. Dat komt omdat achtergestelde obligaties van de noodlijdende Zwitserse bank, waarin het Nederlandse concern had geïnvesteerd, bij de reddingsactie in één klap waardeloos zijn gemaakt.

Om de onrust op de financiële markten te beteugelen werd Credit Suisse zondag overgenomen door zijn grotere rivaal UBS. Hoewel de bank nu van de ondergang is gered, lijden de aandeelhouders van Credit Suisse wel een flink verlies omdat aandelen van de bank bij de overname veel lager zijn gewaardeerd dan de stukken onlangs nog waard waren op de beurs.

Als onderdeel van de reddingsovereenkomst met UBS wordt de waarde van de zogeheten Additional Tier 1-obligaties van Credit Suisse, die zijn ontworpen om verliezen op te vangen in het geval van een faillissement, namelijk afgeschreven tot nul. Die obligaties hadden een waarde van dik 16 miljard euro. Aegon had voor 3 miljoen euro in die AT1-schuld geïnvesteerd, laat een woordvoerder weten. Daarmee is de blootstelling volgens hem "verwaarloosbaar".

Geen blootstelling

Branchegenoten NN Group en Achmea verklaren desgevraagd geen blootstelling te hebben aan de obligaties die hun waarde hebben verloren. Datzelfde geldt voor de grootste Nederlandse pensioenfondsen ABP, PFZW, PME en PMT. Soms hebben ze wel obligaties van Credit Suisse, maar niet de AT1-obligaties waar het nu om gaat.

ABN AMRO zegt eveneens niet in de AT1-obligaties van Credit Suisse te hebben geïnvesteerd. Volgens een woordvoerder van ABN AMRO is het voor banken ook helemaal niet zo interessant om geld te steken in AT1-schuldpapier van andere banken. Dat heeft te maken met de manier waarop banken deze schuld in hun boeken moeten opnemen.

Ook verzekeraar ASR laat weten geen blootstelling te hebben aan de AT1-obligaties van Credit Suisse. ING en Rabobank wilden niet reageren op vragen over banden met Credit Suisse.