Koopwoningen in februari goedkoper dan jaar eerder

Koopwoningen waren in februari voor het eerst in bijna tien jaar weer eens goedkoper dan een jaar eerder. De prijzen gingen op jaarbasis 0,8 procent omlaag, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Ten opzichte van januari 2023 gingen de prijzen met 1,5 procent omlaag. In de eerste maand van dit jaar stegen de huizenprijzen nog onverwachts ten opzichte van december.

Met de prijsdaling op maandbasis wordt de trend van de maanden voorafgaand aan januari hervat. De prijzen gingen tot halverwege vorig jaar nog hard omhoog, geholpen door het woningtekort en de lage hypotheekrente. Maar in de zomer kwam een kentering toen de rentes begonnen op te lopen.

Ten opzichte van een jaar eerder was er echter nog altijd sprake van een prijsstijging. Ook daar is nu dus een afname gemeten, de eerste sinds april 2014. Wel liggen de huizenprijzen nog altijd 90 procent hoger dan op het dieptepunt in juni 2013. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning was in februari 410.189 euro.

Economen van ABN AMRO gaven eerder al aan te verwachten dat de huizenprijzen de komende jaren "scherp" zullen dalen. Zij dachten dat woningen in twee jaar ongeveer 10 procent minder waard zouden worden.

Het aantal verhuizingen staat verder onder druk door de hogere hypotheekrente in combinatie met de nog altijd hoge huizenprijzen. Daardoor staat de betaalbaarheid van woningen onder druk, wat ook te merken was aan het aantal verkochte woningen vorige maand. Dat waren er 11.858, 15,5 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste twee maanden ligt het aantal verkopen 11 procent achter op een jaar eerder.

De prijsdaling die het CBS meet, is nog niet zo extreem als de afname die de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) eerder becijferde. Volgens de makelaars gingen de huizenprijzen in het laatste kwartaal van vorig jaar al met 6,4 procent op jaarbasis omlaag. Het CBS verwerkt huizenverkopen pas als notarissen die laten inschrijven bij het Kadaster. De cijfers van de NVM zijn onvollediger maar gebaseerd op het moment dat het koopcontract wordt getekend. Dat is eerder, waardoor trends daar vaak ook eerder worden gesignaleerd.