We kopen minder online en weer meer in een echte winkel

We gaan weer vaker naar een echte winkel als we iets nodig denken te hebben. Dat komt voor een groot deel door de heropening van winkels na de coronalockdowns, maar ook omdat de we voor cadeautjes, kleding en huisraad weer vaker de deur uit gaan, schrijft het FD.

Het aantal onlineaankopen daalde in 2022 met 5%.

‘Voor kleinere aankopen gaan mensen liever naar de winkel, bijvoorbeeld voor een cadeautje van een tientje’, zegt Jolijn de Heer, researchmanager bij Thuiswinkel.org, tegen het FD. Het aandeel internetaankopen in de totale consumentenuitgaven daalde, van 13% in 2021 naar 12% vorig jaar.

Sinds hun groeispurt in coronatijd hebben webwinkels het lastig. Eerder al lieten dalende cijfers van webgiganten als Bol.com en Coolblue zien dat de uitbundige groei voorbij is. Coolblue zag in 2022 na jaren van verkoopstijgingen de omzet stabiliseren. Bol.com, de grootste webwinkel in Nederland, zag de omzet 2% dalen en gaat snijden in kosten en banen.