Oekraïense werknemers krijgen hier soms weinig of helemaal geen loon: ‘Smakeloze uitbuiting’

Oekraïense vluchtelingen worden uitgebuit in Nederland. Ze krijgen te weinig loon of moeten betalen voor gratis diensten, zoals de aanvraag van een BSN-nummer.

Dat stelt Fairwork dat opkomt voor de slachtoffers van moderne slavernij. Verreweg de meeste meldingen kwamen binnen over het niet uitbetalen van loon. Dat gebeurde zeker 82 keer in 2022. In totaal kreeg Fairwork 213 meldingen binnen.

Fairwork denkt dat er nog veel meer Oekraïners worden uitgebuit, maar lang niet iedereen klopt aan bij de organisatie. Op dit moment zijn tienduizenden vluchtelingen uit Oekraïne hier aan het werk. Ze zijn kwetsbaar omdat ze weinig weten van de arbeidsregels, cao's en andere rechten in Nederland.

"Helaas zijn er werkgevers die misbruik maken van kwetsbare mensen die slecht geïnformeerd zijn en onze taal en cultuur niet kennen’’, zegt Francien Winsemius, woordvoerder van FairWork tegen het AD. "Dat het nu ook nog eens gaat om oorlogsslachtoffers die voor een habbekrats moeten werken en net zo makkelijk weer worden ontslagen, maakt het dubbel zo smakeloos.’’