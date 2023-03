Dit verdienen leden van de Eerste Kamer

De BoerBurgerBeweging (BBB) stormt met 17 zetels de Eerste Kamer binnen. De senatoren worden echter niet écht rijk van hun erebaantje. Dan kun je beter in de Tweede Kamer zitten.

Frontvrouw Caroline van der Plas krijgt als Tweede Kamerlid een kleine 9000 euro per maand voor haar werk in het parlement. De Eerste Kamerleden moeten het met net iets minder dan 2500 euro bruto per maand doen. Inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering ontvangen ze zo'n 34.000 euro per jaar.

Daarnaast krijgen ze nog een reiskostenvergoeding van 3640 euro per jaar en een vergoeding voor verblijfskosten als ze ver weg wonen (tot meer dan 15.000 euro per jaar).

Er wordt voor de Eerste Kamer gesproken van een vergoeding, niet van een salaris, omdat het werk in de senaat bij lange na niet fulltime is. Senatoren komen doorgaans alleen op dinsdag naar de Kamer en hebben daarnaast nog een andere baan.