Het kan nog véél erger: inflatie in Argentinië boven de 100 procent

Wij balen al behoorlijk van de dure eieren, de 4 euro voor een kopje koffie in de horeca en de belachelijk hoge energierekening. Maar in Argentinië zouden ze een gat in de lucht springen als dat alles is. Daar bedroeg de inflatie het afgelopen jaar 102,5 procent.

Dat is het hoogste percentage sinds 1991. De economische chaos in het land neemt toe. Argentinië heeft een schuld van meer dan 40 miljard euro bij het Internationaal Monetair Fonds. Aanhoudende droogte verpest de oogsten in de landbouw en de peso blijft ondertussen maar devalueren, terwijl een bankencrisis om de hoek gluurt.

Inflatie is niet nieuw in Argentinië. Hele generaties zijn er mee opgegroeid, maar het komt natuurlijk in gradaties en de laatste acht jaar gaat het hard: sinds 2015 verdubbelde de inflatie iedere vier jaar.

"Ik ben met inflatie geboren en weet niet beter’’, vertelt Candela Ruiz Diaz (33) tegen het AD. "Volgens mij kocht ik als meisje voor een halve peso een brood.’’ Nu is ze zeker 400 pesos kwijt. Ze denkt dan ook goed na over wat ze koopt. "Appels en kiwi’s eet ik al niet meer. Te duur. We maken thuis ook zelf veel producten, dat is bovendien gezonder.’’

Maar de gevolgen reiken verder dan de boodschappen. Candela en haar man hebben bewust tien jaar met een tweede kind gewacht tot ze voldoende financiële zekerheid hadden. "Ik geef niet op. Maar het wordt wel iedere dag zwaarder om een waardig leven te leiden", zegt ze. "We werken steeds harder, maar zien geen enkele vooruitgang.