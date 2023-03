Deze supermarkt is verrassend duur geworden (en deze is het goedkoopst)

Met die oplopende prijzen in de supermarkt, wordt het steeds interessanter om te weten waar de boodschappen het goedkoopst zijn. Je hoeft in ieder geval niet meer naar de Aldi te gaan.

De budgetsuper is volgens onderzoek van Kassa momenteel het duurst. De prijzen zijn er in een half jaar tijd gemiddeld met bijna 12 procent gestegen. Het maakt 10 euro uit op een boodschappenmand met 27 producten, zoals sinaasappels, thee en wasmiddel. De testers, die langs zes supermarkten gingen, kochten steeds het goedkoopste merk van een product. De Jumbo kent met 16,99 procent de grootste prijsstijging. In de Lidl gingen de prijzen met 9 procent het minst hard omhoog.

De Aldi bleek gek genoeg het duurst. Voor de 27 producten moet je er 66,46 euro afrekenen, een prijsstijging van 11,93 procent. Na de Aldi is de Jumbo het duurst. Daar kostte het boodschappenmandje 65,36 euro. De AH staat derde met een kassabon van 64,84 euro.

Maar wie op de kleintjes let, moet echt naar de Dirk van den Broek gaan. Daar kostten dezelfde producten slechts 56,46 euro, precies een tientje minder dus dan bij de Aldi. Wel is ook de Dirk sinds september 13,5 procent duurder geworden.