Belg licht tientallen slachtoffers op met nepreizen naar Disneyland, maar is gematst door rechter

Michaël V. (28) uit Charleroi maakte er tussen 2015 en 2019 een gewoonte van om nepreizen te verkopen aan nietsvermoedende klanten via zijn reisbureau Voyage Zélir. Hij maakte 33 slachtoffers en drukte zo'n 10.000 euro achterover, naar eigen zeggen om de begrafenis van zijn oma te betalen.

De Belg deed zich voor als organisator van reizen naar Disneyland Parijs en de Keulse kerstmarkt, maar annuleerde de reizen telkens vlak voor de vertrekdatum met een slap excuus: de bus had panne of Disneyland zou in gebreke zijn gebleven door de kaartjes niet op te sturen. Hij retourneerde het geld niet, maar stak het in eigen zak. Zijn slachtoffers lieten het er niet bij zitten en stapten naar de rechter.

De man verdedigde zich door te verklaren dat hij het geld had gebruikt 'om de ziekenhuisopname en de begrafenis van zijn grootmoeder te betalen', maar hij kon hier geen bewijs van overleggen. Anderhalf jaar geleden kreeg hij een celstraf van 30 maanden en een geldboete van 800 euro voor zijn frauduleuze handelen, maar in hoger beroep is nu zijn straf enorm verlaagd naar een werkstraf van 150 uur zonder celstraf.