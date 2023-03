Deze landen hebben de meeste schuld bij China

Veel landen in Afrika en Azië staan bij China in het krijt. Maar liefst 37 procent van alle schulden van ontwikkelingslanden stond in 2020 uit bij China en slechts 24 procent komt uit andere landen, blijkt uit cijfers van de Wereldbank.

Dat komt deels door het project New Silk Road dat infrastructuur financiert over de hele wereld. Van de 98 landen waarvan data beschikbaar waren aan het eind van 2021 hadden Pakistan (27,4 miljard dollar), Angola (22 miljard), Ethiopië (7,4 miljard) en Kenia (7,4 miljard) de meeste schuld uitstaan in China.

Voorzitter van de Wereldbank, David Malpass, noemt de schuldenlast die veel landen hebben 'onhoudbaar'. Eind 2021 heeft China ongeveer 180 miljard dollar uitgeleend aan lage en middeninkomenslanden. Dat was in 2010 nog maar 40 miljard.

De Chinese leningen zijn een stuk minder gunstig dan die van andere internationale instituties zoals het IMF of de Wereldbank. De rentetarieven van de Chinezen zijn hoger en er is minder tijd om terug te betalen.

Deze landen hebben de meeste schulden bij China: