‘White-collar-recession’: overal staan kantoorbanen op de tocht

Amazon, Ford, Pepsi, Meta, nogmaals Amazon... Vele tienduizenden 'white collar'-kantoormedewerkers worden ontslagen in Amerika, terwijl de blauwe boorden (handwerkers) grotendeels buiten schot blijven.

De bezem gaat flink door de bullshit-jobs in de Amerikaanse kantoortuinen, meldt The Wall Street Journal. Onlinewinkel Amazon maakte op 20 maart bekend 9000 extra kantoorbanen te schrappen, wat het totaal op zo'n 27.000 ontslagen brengt. Nu meldt McDonald's dat er deze week een golf aan massa-ontslagen aan zit te komen op het hoofdkantoor in Chicago, maar ook bij de vele regionale vestigingen in binnen- en buitenland.

De burgergigant zegt 'moeilijke' beslissingen te moeten nemen. De komende dagen krijgen de 205.000 kantoormedewerkers te horen wat dat voor elk van hen individueel betekent. Om een en ander ordelijk te laten verlopen, zijn de kantoren deze week gesloten. Alle werknemers werken thuis, alle afspraken zijn afgezegd en ze krijgen in de komende dagen via een beeldverbinding het nieuws te horen.