UnitedConsumers: brandstofprijzen aan pomp gaan stijgen

De prijzen aan de pomp voor automobilisten zullen gaan stijgen nu de olieprijzen sterk zijn opgelopen door het onverwachte besluit van oliekartel OPEC+ om de productie verder te verlagen. Volgens marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers is voor dinsdag een stijging van de adviesprijzen van benzine en diesel met minimaal 2 cent per liter te verwachten.

De OPEC+ maakte zondag bekend vanaf mei de productie met meer dan een 1 miljoen vaten per dag te gaan verlagen. Daarop schoten de olieprijzen met meer dan 5 procent omhoog. Volgens Van Selms hebben grote olieproducerende landen zoals bijvoorbeeld Saudi-Arabië ook te maken met de hoge inflatie en door de productie te verlagen kunnen de olieprijzen gestut worden. Dat levert weer meer op voor de schatkist van de olieproducerende landen verenigd in de OPEC+.

Maar de automobilist zal dit voelen in de portemonnee. "Als je moet tanken kun je dat beter vandaag doen dan morgen", stelt Van Selms dan ook. Analisten denken zelfs dat de olieprijs door kan stijgen naar 100 dollar per vat. Dat is volgens de kenner niet onrealistisch. "We staan mogelijk aan de vooravond van een behoorlijke prijsstijging van olie."

Nieuwe adviesprijzen

Eerder daalden de olieprijzen juist nog flink vanwege de onrust op de aandelenbeurzen door de problemen in de bankensector. Er was vrees dat die problemen voor een afzwakkende economie konden zorgen met dus een minder sterke vraag naar olie. Dat was ook te merken aan de prijzen aan de pomp die behoorlijk inzakten.

De adviesprijs voor een liter Euro95 ligt volgens UnitedConsumers nu op 1,989 euro. Voor diesel moet 1,752 euro per liter worden betaald. Pomphouders kunnen overigens wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Automobilisten betalen die prijzen doorgaans alleen langs de snelweg. Bij pompstations elders liggen de prijzen vaak lager.