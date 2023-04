Schiphol stopt met alle nachtvluchten, ook vliegverbod voor alle privéjets

Schiphol gaat 's nachts op slot. Om de geluidhinder rondom de luchthaven te beperken worden alle vluchten tussen 00.00 en 05.00 uur geschrapt. Ook komt er een vliegverbod voor de meest lawaaiige toestellen en zakenjets. Alleen als de veiligheid in het geding is, is een uitzondering mogelijk. De nachtsluiting moet november 2024 ingaan.

De maatregel treft vooral vakantievliegers, Transavia voorop. Die willen hun toestellen 's ochtends zo vroeg mogelijk laten vertrekken zodat er per dag meerdere vluchten mee kunnen worden uitgevoerd. Als dat niet meer mogelijk is, komen er veel minder vakantievluchten en zullen vliegvakanties een stuk duurder worden.