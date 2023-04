Nederlanders kopen minder spullen, geven meer uit aan diensten

Nederlanders hebben in februari minder spullen gekocht, maar gaven wel meer uit aan diensten. Vooral voedingsmiddelen, meubels en kleding lieten ze vaker staan in de winkel, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar doordat er meer geld opging aan bijvoorbeeld diners buiten de deur of theaterbezoek steeg de consumptie met 2,6 procent ten opzichte van februari 2022.

De uitgaven aan diensten stegen op jaarbasis met 7,4 procent, gecorrigeerd voor inflatie. Het CBS wijst erop dat in februari vorig jaar geen harde lockdown meer gold, maar cafés, restaurants en culturele instellingen nog wel een coronatoegangsbewijs moesten controleren van bezoekers. Diensten zijn goed voor meer de helft van alle uitgaven die Nederlandse consumenten doen.

Nederlanders gaven juist 2 procent minder uit aan spullen die langer mee moeten gaan, waarbij ze vooral minder kleding en producten voor de woninginrichting kochten. Daarnaast daalden de uitgaven aan eten, drinken, alcohol en tabak met 3,8 procent. Volgens het CBS bespaarden veel huishoudens ook op hun gasverbruik, maar tankten ze wel vaker benzine of diesel voor hun auto.

Eerder werd al duidelijk dat winkeliers in Nederland minder verkochten. Hetzelfde beeld rees op in Duitsland. Maar mogelijk verbetert de stemming onder consumenten. Zo waren ze volgens het CBS in maart minder negatief over de financiën in de toekomst. Daar staat tegenover dat de daling van de huizenprijzen woningbezitters mogelijk wat somberder maakt.