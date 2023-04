Dit kost het om je hele huis te isoleren: kan dat uit?

Nederland is druk bezig zijn huis te isoleren, of denkt daar toch minstens over na. Maar wat kost dat dan? En verdien je het ooit nog terug? Hoe dan ook mag je diep in buidel tasten: een kleine 20.000 euro ben je zo kwijt.

TNO en het CPB becijferden dat de isolatie van dak, vloer, gevel, deuren en glas van een gemiddelde woning 19.000 euro kost. Daarvoor is enkel gekeken naar woningen van voor 1992, omdat nieuwere huizen meestal al wel redelijk geïsoleerd zijn. In totaal gaat de hele operatie zo'n 88 miljard euro kosten, blijkt uit het onderzoek.

Want nogal wat huizen kunnen wel een beetje extra isolatie gebruiken: op 1 januari 2020 had 56 procent van de woningen energielabel C of slechter. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor je energierekening.

Liever een appartement

Wat je precies kwijt bent hangt onder meer af van je financiering: de onderzoekers rekenen met een hypotheek van 25 jaar tegen een rente van 4 procent. Eventuele subsidies zijn niet meegenomen. Maar belangrijkste verschil is het type woning. De isolatie van een twee-onder-een-kapwoning kost minimaal iets meer dan 20.000 euro, maar kan oplopen tot 40.000 euro. Dan kun je beter een appartement (9500 euro), een hoekwoning (15.000 euro) of een tussenwoning (16.000 euro) hebben. Vrijstaande huizen kosten logischerwijs het meeste aan isolatie: je bent zomaar tegen de 33.000 euro kwijt.

Maar al dat isoleren levert natuurlijk ook wat op: gemiddeld besparen mensen 25 procent op hun gasverbruik na isolatie. Dat is zo'n 450 euro per jaar bij gemiddeld verbruik. Loont dat de moeite? Bij 62 procent van de huishoudens wel en bij zo'n 10 procent kan het niet uit, aldus de onderzoekers. Vooral voor wie een huis heeft van meer dan 150 vierkante meter, wie alleen woont of een gezamenlijk inkomen heeft van minder dan 40.000 euro bruto per jaar is het lastig terugverdienen.