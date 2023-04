Financiën floot Máxima terug om digitale euro: ‘Is nieuwe wappiemagneet’

Koningin Máxima noemt in haar functie bij de VN de digitale euro regelmatig als hulpmiddel voor laagdrempelige financiële diensten voor armen en kleine middenstanders. Het ministerie van Financiën heeft haar gevraagd haar toon te matigen vanwege de vele negatieve reacties op de digitale munt.

Máxima promoot de digitale euro in haar rol als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Maar meerdere bronnen geven bij het AD aan dat zij door Financiën is gevraagd om een beetje te dimmen. "Na corona is de digitale euro de nieuwe wappie-magneet", aldus een ambtenaar op het ministerie.

Een andere ambtenaar legt uit: "Financiën kwam in een maatschappelijk woelige omgeving door die toespraken.’’ Weer een ander zegt: "Het was niet handig, in bepaalde kringen is de digitale euro olie op het vuur. Kan dat niet wat verstandiger en meer gedoseerd?”

De Europese Unie moet nog beslissen over de invoering van de digitale euro. De Europese Centrale Bank doet er momenteel onderzoek naar. De digitale euro is in tegenstelling tot het huidige geld op je bankrekening niet van een commerciële bank, maar zou in de plaats komen van contant geld dat in handen is van de ECB.