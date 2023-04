Minder tomaten en komkommers geteeld door dure energie

De hoeveelheid in kassen geteelde gewassen is afgelopen jaar afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral tomaten en komkommers waren er minder. Van die gewassen werd minder geteeld door de hoge energieprijzen. Die maakte de teelt te duur waardoor een deel van de kassentelers besloot minder te verbouwen.

Niet alleen de totale bruto-opbrengsten daalden, maar ook de opbrengsten per hectare gingen voor vrijwel alle gewassen omlaag, becijferde het statistiekbureau. Alleen van aubergines werden er per hectare meer geoogst.

De totale bruto-opbrengst aan tomaten kwam vorig jaar uit op 770 miljoen kilo, 110 miljoen kilo minder dan in 2021. Van komkommers werden er 400 miljoen kilo geoogst, 40 miljoen kilo minder dan een jaar eerder. Bedrijven besloten later te starten met de teelt van tomaten en komkommers en eerder in het jaar weer te stoppen. Zo kon in de koudere maanden energie worden bespaard, maar was er wel minder oogst.

Energiezuinige manier

Voor paprika's en aubergines waren de gevolgen minder groot. Deze groenten zijn eenvoudiger in de winter te telen op een energiezuinige manier.

De hoeveelheid ruimte in kassen die werd gebruikt voor groente was vorig jaar ongeveer even groot als in 2021. Ten opzichte van 2012 kwam er wel ruim 2 procent aan ruimte, het zogeheten areaal, bij. Vorig jaar was ruim een derde van dat areaal in gebruik voor de teelt van tomaten. Paprika's waren goed voor net geen derde van de ruimte.

Tomatentelers

Het aantal glasgroentebedrijven daalde in tien jaar met ruim een kwart tot 1160. Vooral bedrijven die zich bezighouden met de teelt van tomaten zijn er minder. Toch is nog altijd zo'n een op de vijf glastuinbouwbedrijven een tomatenteler, net iets meer dan dat er paprikatelers zijn.