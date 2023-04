Betalende twitteraars kunnen tweets van 10.000 leestekens maken

Twittergebruikers die gebruikmaken van het betaalde Twitter Blue, dat extra functies biedt, kunnen nu tweets maken van 10.000 leestekens, maakte het platform donderdag (lokale tijd) bekend. Voorheen was de limiet van betaalde accounts 4000 leestekens. Reguliere gebruikers hebben 280 leestekens tot hun beschikking. Ook kunnen gebruikers intekenen op een nieuwe functie waarmee zij abonnementen aan hun volgers kunnen aanbieden. Daarmee kunnen zij geld verdienen aan elke soort inhoud die op het platform aangeboden kan worden, "van lange tekst tot urenlange video", aldus Twitter-topman Elon Musk. Volgens Musk houdt Twitter de komende twaalf maanden niets van die inkomsten in en gaat alles, afgezien van transactiekosten, naar de maker van de betaalde inhoud. Sinds Musk Twitter heeft overgekocht, kelderen de inkomsten die uit reclames op het socialemediaplatform worden gehaald. Die inkomstenstroom was goed voor 80 procent van Twitters omzet, nu is dat 50 procent.