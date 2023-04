Cees (76) was liever geen miljonair geworden: “Het voelt leeg”

Cees (76) uit Heemskerk won op Nieuwjaarsdag bijna 3 miljoen euro in de Postcodeloterij. Maar erg gelukkig is hij daar niet van geworden, vertelt hij in De Telegraaf. "Mensen lopen de deur plat."

"Oude buren bellen hier aan van wie ik niet eens meer wist dat ik ooit naast ze had gewoond, dat zou dan ergens in de jaren zeventig moeten zijn geweest. Ze waren niet weg te krijgen”, zegt hij. "Ik krijg liefdesbrieven van vrouwen die met me op vakantie willen. Of anders wel verkering willen. Wat moet ik er allemaal mee? Ook mensen die vragen of ik dan iets voor hun kinderen kan betekenen.”

Cees, die eind vorig jaar zijn vrouw verloor na 51 jaar huwelijk, is niet gelukkiger met zoveel geld. "Iedereen wil opeens iets van je. Ze zijn benieuwd naar hoe het met me gaat of hopen misschien wel geld te kunnen krijgen. Het geld maakt alles natuurlijk een stuk makkelijker, maar mijn leven wordt er niet gelukkiger op. Het voelt leeg, dat is het.”

Hij zegt zelfs: "Van mij had die prijs niet gehoeven, niet zo. Ik had mijn pensioen, daar kon ik ook prima mee uit de voeten. En de dingen doen die ik graag wil doen. Bovendien krijg ik met het geld mijn lieve Jetty niet terug, dat verdriet blijft toch overheersen.”