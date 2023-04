Twaalf grote Nederlandse bedrijven verscherpen klimaatdoelen

- Twaalf grote Nederlandse bedrijven gaan hun uitstoot zo ver verlagen dat ze voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. Zo willen ze helpen de aarde maximaal 1,5 graden Celsius op te laten warmen. Het gaat bijvoorbeeld om kruiden- en sauzenproducent Verstegen, Intergamma, de eigenaar van bouwmarkten Gamma en Karwei, thuiszorgorganisatie Tzorg en bouwbedrijf Dura Vermeer. De bedrijven hebben zich aangesloten bij het zogeheten Science Based Targets-initiatief (SBTi). Dat beoordeelt doelstellingen voor CO2-vermindering van bedrijven en controleert of die voldoen aan de klimaatwetenschap. Over zeven jaar willen de bedrijven hun uitstoot halveren en in 2050 willen ze klimaatneutraal zijn. Dat zijn dezelfde doelen die EU-landen met elkaar hebben afgesproken. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn zullen de meeste bedrijven volgens SBTi 90 procent minder CO2 en andere broeikasgassen moeten uitstoten. Daarvoor stellen ze korte- en langetermijndoelen vast. Technische experts van SBTi controleren die doelen. Hoopvol Het internationale panel van klimaatwetenschappers IPCC waarschuwde vorige maand in een rapport dat de kans groot is dat de aarde in de nabije toekomst met meer dan 1,5 graden Celsius opwarmt. Zelfs als de uitstoot van broeikasgassen drastisch vermindert komende jaren. Vicevoorzitter Paul Polman van United Nations Global Compact, een van de organisaties achter SBTi en onderdeel van de Verenigde Naties (VN), noemt het "enorm hoopvol" dat de twaalf Nederlandse bedrijven zich gaan houden aan de klimaatdoelen. "Het meest recente IPCC-rapport is de krachtigste waarschuwing tot nu toe dat alleen onmiddellijke, grootschalige actie een volledige ineenstorting van het klimaat kan voorkomen", zegt Polman, voorheen topman van levensmiddelenconcern Unilever. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het "heel goed" dat de bedrijven zich gaan houden aan de klimaatdoelen van Parijs. "Het gebruik van SBTi vergroot het vertrouwen van het publiek", aldus directeur Focco Vijselaar.