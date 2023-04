Hapje eten in een luchtballon in de stratosfeer: magistraal uitzicht voor een astronomische prijs

Het Franse bedrijf Zephalto gaat vanaf 2025 een retourtripje stratosfeer aanbieden. Als je 120.000 euro over hebt, dan word je in een ballon gevuld met helium of waterstof naar 25 kilometer hoogte gebracht en mag je drie uur lang van haute cuisine en fenomenale uitzichten genieten.

Het opstijgen en dalen kost in totaal drie uur, waardoor er nog drie uur overblijft om je te laven aan het visuele feestje van de kromming der aarde en een diner van 'Michelin-sterkwaliteit'. De hoogte waarop dit alles gaat gebeuren is drie keer verder van het aardoppervlak verwijderd dan de kruishoogte van een commercieel vliegtuig.

Ruimtetoerisme gaat binnenkort echt los

Op 25 kilometer hoogte is er nog gewoon zwaartekracht, maar de lucht is volledig zwart. De ruimte begint volgens de NASA pas op 80 kilometer hoogte. "Bewonder de kromming van de aarde, de blauwe halo en de sterren", aldus Zephalto. Het bedrijf wil uiteindelijk vijf ballonvaarten per maand organiseren, met telkens maximaal zes passagiers aan boord.

"De ervaring van het zien van de aarde vanaf grote hoogte kan erg emotioneel zijn", legt Zephalto-oprichter en ruimtevaartexpert Vincent Farret d'Astiès tegen Bloomberg. Dit fenomeen staat bekend als het 'overzichtseffect'.

Zephalto is niet het enige bedrijf dat ballonreizen naar de stratosfeer gaat aanbieden. Eind 2024 wil het Amerikaanse bedrijf Space Perspectives beginnen met ballonvluchten naar 30 kilometer hoogte voor 115.000 euro. De rijken der aarde staan in de rij om een kijkje te nemen in de hogere zones van de stratosfeer; het bedrijf heeft al honderden tickets verkocht.