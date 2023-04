Nederlandse koopkracht bij top van Europa: Italië niet veel slechter dan Scandinavië

We zetten de relatieve koopkrachtcijfers van de Europese landen over 2021 op een rij. Nederland doet het zo slecht nog niet met een derde plek binnen de EU.

“Het bbp per inwoner zegt iets over de economie van een land, maar niet over koopkracht van mensen. Daarvoor moet je naar het besteedbaar inkomen kijken. In die ranglijst staat Nederland op de 3e plaats in de EU”, aldus hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen op Twitter.

Hij laat een staafdiagram zien van 24 EU-landen, waarop te zien is dat Luxemburgers er veruit het beste voor staan, gevolgd door Duitsland en Nederland. Zuid- en Oost-Europese burgers hebben gemiddeld een stuk minder te besteden. Roemenië, Bulgarije en Malta ontbreken in het lijstje omdat Eurostat hier geen cijfers van heeft kunnen publiceren.

“Voor de duidelijkheid: in deze cijfers is rekening gehouden met de verschillen in kosten van levensonderhoud tussen de landen. Het zijn dus strikt genomen geen euro's maar 'koopkrachtequivalente' bedragen”, schrijft Van Mulligen. “De bedragen zijn een gemiddelde, de inkomensongelijkheid in Nederland is nog steeds een van de laagste van de EU.”

Noorwegen (30.056) en Zwitserland (30.611) zijn niet in het staafdiagram meegenomen door Van Mulligen omdat ze niet tot de Europese Unie behoren, maar komen qua koopkracht hoger uit dan Nederland.