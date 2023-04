Medewerkers distributiecentra Albert Heijn leggen werk neer

Medewerkers van de zes distributiecentra van Albert Heijn leggen maandag het werk neer. De staking begon zondagavond al onder parttimers in de distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker en Zaandam. Fulltimemedewerkers in alle distributiecentra staken vanaf 07.00 uur, aldus vakbonden CNV en FNV. De staking heeft mogelijk lege schappen in de supermarkten tot gevolg.

Het personeel van de distributiecentra wil meer loon en had een ultimatum gesteld tot zondag 17.00 uur. De supermarkt laat weten een loonsverhoging van 8 procent te hebben geboden. "6 procent per direct en 2 procent per januari 2024. Met dit bod is de structurele loonstijging voor medewerkers van de distributiecentra na één jaar meer dan 8 procent. Dit ligt boven het gemiddelde van nieuwe cao’s die nu voor één jaar worden afgesloten", aldus een woordvoerder van Albert Heijn.

De vakbonden vinden dat bod te laag, gezien de hoge inflatie van afgelopen jaar. "De inflatie van vorig jaar kwam uit op 10,6 procent", aldus CNV Vakmensen-bestuurder Soraya Faez. "Daarom eisen we nu een loonsverhoging met minimaal twee cijfers voor de komma."

De staking in de distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg en Zwolle duurt tot en met woensdag. In Zaandam staken de werknemers tot en met dinsdag 15.30 uur, meldt FNV.