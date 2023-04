Klanten haalden 62 miljard euro van rekeningen bij Credit Suisse

Klanten van Credit Suisse hebben in het eerste kwartaal dik 61 miljard Zwitserse frank, omgerekend ruim 62 miljard euro, van hun rekeningen bij de noodlijdende Zwitserse bank gehaald. Dat maakte de bank bekend bij de publicatie van de kwartaalcijfers. De uitstroom van kapitaal werpt een licht op de omvang van de bankrun die ervoor zorgde dat de 167 jaar oude financiële instelling van de ondergang moest worden gered.

Credit Suisse raakte in financiële problemen na jaren van schandalen, verliezen en mislukkingen in risicobeheer. De bank dreigde failliet te gaan, maar werd vorige maand overgenomen door zijn grotere Zwitserse concurrent UBS. Daarbij heeft de Zwitserse overheid voor miljarden aan garanties geboden.

Volgens Credit Suisse is de uitstroom van kapitaal bij de bank wel afgenomen, maar nog niet gestopt. Het vermogen onder beheer kelderde in het eerste kwartaal tot zo'n 503 miljard frank (zo'n 513 miljard euro), van 707 miljard frank een jaar geleden.

Overname

De bank boekte in het afgelopen kwartaal een eenmalige bate van ruim 12 miljard frank (zo'n 12,3 miljard euro) als gevolg van de omstreden afschrijving van bepaalde obligaties van de bank door de overname van UBS. Beleggers bezaten op het moment van de reddingsactie in maart namelijk obligaties die konden worden omgezet in aandelen van Credit Suisse om verliezen op te vangen bij financiële problemen.

In totaal waren deze zogeheten AT1-obligaties voor de overname van Credit Suisse zo'n 16 miljard euro waard, maar na de reddingsoperatie was dat nul euro. Het aangepaste verlies voor belasting kwam in het eerste kwartaal uit op 1,3 miljard frank, ofwel ruim 1,3 miljard euro.

De overname van Credit Suisse door UBS zal naar verwachting binnenkort worden afgerond. Bij UBS heeft de Zwitser Sergio Ermotti de Nederlander Ralph Hamers inmiddels opgevolgd als topman van de bank om de fusie met Credit Suisse in goede banen te leiden.