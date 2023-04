Hoe rijk is koning Charles III? (heel rijk)

Als het nieuwe hoofd van The Firm heeft Charles de leiding over ongeveer $ 42 miljard aan activa en erfde hij $ 500 miljoen van koningin Elizabeth, inclusief haar kastelen, juwelen, kunstcollectie en een paardenboerderij - allemaal belastingvrij. Het is eigenlijk ondoenlijk om te bepalen hoe rijk de Engelse koning is. Want wat is Buckingham Palace waard? Of de kroonjuwelen?

De Britse monarch heeft een heel groot bezit. Veel activa - waaronder Buckingham Palace, Windsor Castle en de Tower of London - zijn niet rechtstreeks in handen van de koning, maar zijn in plaats daarvan eigendom van de regerende monarch 'voor de duur van hun regering'. Ze worden ook "in bewaring" gehouden voor zijn opvolgers en de natie, wat betekent dat ze eigenlijk niet kunnen worden verkocht.

Een overzicht van bijzondere zaken: