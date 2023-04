Russische economie veerkrachtiger dan gedacht: topeconoom legt uit waarom

Het gaat lang niet zo slecht met de Russische economie als het Westen had gehoopt. De sancties blijken verrassend weinig effect te hebben. Een van de belangrijkste Russische economen Andrej Jakovlev legt in het Vlaamse Knack uit waarom de Russische economie tegen alle verwachtingen in dit jaar zal groeien.

"Er spelen verschillende factoren mee", begint Jakovlev, die zijn thuisland is ontvlucht. "Er zijn de hoge inkomsten uit de energiesector. Maar de voornaamste reden is toch dat Rusland nog altijd een markteconomie is, die flexibel op crises kan reageren. Duizenden managers en ondernemers doen er alles aan om hun bedrijven te redden. Je moet ook erkennen dat het Russische staatsapparaat in veel opzichten efficiënter werkt dan velen in het Westen denken."

Jakovlev, die ook verbonden is aan Harvard, is dan ook geen voorstander van economische sancties. "De redenen voor de sancties zijn duidelijk, maar ze bereiken hun doel niet. De Russische staat heeft in 2022 meer geld geïnd dan het jaar daarvoor. In plaats van een wig te drijven in de Russische elite, hebben de sancties de oligarchen dichter bij Poetin gebracht. De Russische middenklasse heeft tegenwoordig steeds meer het gevoel dat het niet meer alleen om het regime gaat, maar om Rusland in het algemeen. Het Russische wantrouwen tegenover het Westen zit diep. De Russische elite heeft antwoorden op die vragen nodig om zich een toekomst zonder Poetin voor te kunnen stellen", verklaart de topeconoom.