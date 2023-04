Economie eurozone licht gegroeid in eerste kwartaal

De economie van de eurozone is in de eerste drie maanden van dit jaar met 0,1 procent gegroeid in vergelijking met de voorgaande periode. Dat zei het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste schatting. In het vierde kwartaal van 2022 was nog sprake van stagnatie van de economie van het eurogebied.

Voor de gehele Europese Unie meldde Eurostat een plus van 0,3 procent. Dat was nog een krimp van 0,1 procent in de voorgaande periode. Toen ondervond de economie van de EU nog veel tegenwind van de hoge energieprijzen en inflatie. Inmiddels zijn de energieprijzen weer flink gedaald, waardoor huishoudens wat meer lucht hebben.

Wel blijven consumenten voorzichtig met hun bestedingen door de hoge inflatie. Ook zorgen de renteverhogingen van centrale banken voor hogere leenkosten voor consumenten en bedrijven.