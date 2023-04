Na Transavia schrapt Ryanair nu ook meerdere vluchten, maar de reden is anders

Vandaag en morgen gaan de Eindhovense Ryanair-vluchten van en naar Ibiza, Marseille en Reus (Barcelona) niet door. De Ierse prijsvechter geeft geen reden voor de annulering, maar waarschijnlijk heeft het te maken met stakingen van de Franse luchtverkeersleiding.

"Ryanair heeft ons alleen medegedeeld dat vluchten uit het schema worden gehaald", zegt de woordvoerder van Eindhoven Airport tegen RTL Nieuws. Ryanair deelt op zijn Twitterkanaal de boodschap dat Europese vluchten getroffen worden door stakingen, omdat er niet door het Franse luchtruim mag worden gevlogen. Saillant is dat vluchten vanuit Frankrijk niet zouden worden benadeeld.

Er zijn al wekenlang grote protesten in Frankrijk vanwege het verhogen van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Bij de Franse bekerfinale waren duizenden protestanten aanwezig om president Macron te confronteren met zijn beleid. Het is onduidelijk of later in de week nog meer vluchten worden geschrapt.

Eerder annuleerde Transavia al vele vluchten, maar dit heeft een andere oorzaak. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij, die deel uitmaakt van de Air France-KLM-groep, kampt met een tekort aan werkende vliegtuigen. Zo bleek het bijvoorbeeld niet mogelijk om het verlies van een toestel dat recent werd geraakt door de bliksem op een nette manier op te vangen. De prijsvechter dupeert door de lastminute annuleringen een groot aantal reizigers; tot en met juni zijn er vluchten geschrapt.