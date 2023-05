Ruimte voor onderhandelen: 70 procent van de huizen gaat onder de vraagprijs weg

Goed nieuws voor starters en andere huizenzoekers. Er valt steeds meer te kiezen en te onderhandelen. Vooral in het hogere segment (boven de 400.000 euro) blijven huizen langer te koop staan en daalt de vraagprijs aanzienlijk.

“De huizenprijzen blijven nog wel even dalen, dat geven onze berekeningen aan. We verwachten dat ze aan het einde van het jaar, begin volgend jaar gaan stabiliseren”, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, tegen RTL Z. Deze stabilisatie zou dan onder invloed van de forse loonstijgingen moeten plaatsvinden.

De cao's van dit jaar voorzien in een loonstijging van gemiddeld 5 procent, de hoogste stijging in 40 jaar. "Die hoge lonen geven tegendruk aan de dalende huizenprijzen", legt Boelhouwer uit. Toekomstige kopers kunnen daardoor meer geld lenen voor een woning, al doet de fors gestegen hypotheekrente dit effect grotendeels teniet.

Starters kunnen zo'n 3 procent minder lenen, terwijl hun lasten liefst 15 procent hoger uitkomen. Ook huizenbezitters bij wie de rentevaste periode afloopt, krijgen hiermee te maken. Zo is in Zweden al een grote koopkrachtdaling te zien vanwege deze lastenverzwaring.

Kopersmarkt in aantocht

De vraagprijzen van onroerend goed liggen sinds lange tijd weer onder de verkoopprijzen. "Ongeveer 30 procent van de woningen wordt nu nog boven de vraagprijs verkocht. Anderhalf jaar geleden was dat nog 80 procent. Je kunt nu wel echt onderhandelen. In beginsel is er dus meer ruimte voor starters", volgens de hoogleraar.

Toch is de markt, zeker voor starters, nog altijd krap. "Huizenkopers kunnen nog steeds maar grofweg uit drie huizen kiezen. Pas bij vijf of zes woningen spreek je over een stabiele markt", zegt Boelhouwer. Het ziet ernaar uit dat we op weg zijn naar een kopersmarkt. Particuliere beleggers haken massaal af vanwege nieuwe belastingregels die hun winsten decimeren.

Nieuwbouw stort in elkaar

De gekte op de woningmarkt is weg, maar de positie van de starter is niet wezenlijk versterkt, zegt hij. "We zien minder aanbod van nieuwbouwwoningen. Het aantal afgegeven bouwvergunningen daalt al zeven kwartalen op een rij, ook in de eerste maanden van dit jaar weer. En de woningen die vergund zijn, dreigen nu vast te lopen door de gestegen rente en de hogere bouwkosten."