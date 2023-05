Graaiflatie is real: prijzen 20 procent te hoog

De inflatie is hoog, maar de winst van ondernemers is nóg hoger. Ze rekenen niet alleen de stijgende kosten door aan de klant, maar gooien er nog een percentage bovenop. Graaiflatie dus.

Volgens onderzoek van de Rabobank hadden de prijzen 2,2 procent lager kunnen liggen als bedrijven enkel de inflatie hadden doorberekend. Aangezien de prijsstijging in 2022 gemiddeld 11,6 procent was, bedraagt de graaiflatie dus 20 procent.

’Zeker geen verwaarloosbaar’ effect, aldus Rabo-economen Hugo Erken en Stefan Groot in De Telegraaf. "We zien dat de winsten vrij fors zijn en dat de winstquote is toegenomen, met name in het vierde kwartaal van 2022”, aldus Erken. "In eerste instantie was het idee dat ook bedrijven deels op hun winstmarges zouden moeten interen. Maar de rekening van de inflatie is terecht gekomen bij de consument. Dat is een feit.”

De totale winsten van het bedrijfsleven zijn vorig jaar fors gestegen, van 213 miljard euro in 2021 naar 238 miljard in 2022. Dat komt deels door graaiflatie en deels doordat bedrijven zuiniger zijn geworden met hun energie- en grondstoffenverbruik.