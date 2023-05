DNB waarschuwt voor waardeloze Turkse munten die sterk lijken op 2 euromunt

De Nederlandsche Bank heeft het beste met ons voor en daarom waarschuwt zij deze week voor een wisseltruc met muntjes. Als je contant betaalt en wisselgeld terugkrijgt, let dan goed op. Voor je het weet zit je opgescheept met Turkse of Thaise rommel.

“Neem de Turkse munt van 1 lira. Die lijkt uiterlijk veel op de 2 euromunt. Ze zijn ongeveer even groot en hebben twee contrasterende kleuren: een gouden kern met zilveren rand. Maar de waarde verschilt enorm: 1 Turkse lira is 0.047 euro waard (1 mei 2023)”, legt DNB uit op hun website.

“Ons advies: let altijd op wat je terugkrijgt aan wisselgeld als je contant betaalt. Je wilt natuurlijk geen buitenlandse munten terugkrijgen als wisselgeld. Want als je zo’n Turkse munt van 1 lira krijgt dan heb je geen 2 euro maar slechts 5 cent in je hand”, aldus Klaas Knot en co.

Ook vanuit het verre oosten dreigt gevaar: de muntstukken van 10 Thaise baht (omgerekend 0,276 euro) en 2 euro lijken ook sterk op elkaar. Na de invoering van de euro bleek dat veel automaten geen onderscheid konden maken.