Superbelegger Buffett kritisch op aanpak Amerikaanse bankencrisis

Superbelegger Warren Buffett heeft scherpe kritiek geuit op de manier waarop politici, toezichthouders en de pers zijn omgegaan met de recente problemen bij Amerikaanse regionale banken. Hij zei dat hun "zeer slechte" berichtgeving spaarders onnodig bang heeft gemaakt.

"Angst is besmettelijk", zei de 92-jarige Buffett tijdens een aandeelhoudersvergadering van zijn beleggingsvehikel Berkshire Hathaway. "Je kan geen economie runnen als mensen zich zorgen maken of hun geld veilig is bij banken", vervolgde hij.

Buffett waarschuwde ook voor een groeiend "tribalisme" in Washington, waar partijdigheid ervoor zorgt dat mensen langs elkaar heen praten. "We moeten onze democratie gaandeweg op een bepaalde manier verfijnen. Maar als ik nog steeds een keuze had, zou ik in de Verenigde Staten geboren willen worden. Het is een betere wereld dan we ooit hebben gehad", stelt de miljardair.

Zijn bedrijf Berkshire Hathaway behaalde vorig jaar een winst uit de eigen activiteiten van 30,8 miljard dollar, omgerekend zo'n 29,1 miljard euro. De onderneming verloor wel flink op zijn beleggingen. Berkshire Hathaway is onder meer actief in de verzekeringsbranche, spoorwegen en energiebedrijven.