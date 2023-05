Zo’n 700.000 huishoudens in Groot-Brittannië konden de huur of hypotheek vorige maand niet betalen

Veel Britten worstelen met hun huur, hypotheek en leningen, nu de rente nog altijd stijgt en de inflatie pijn doet in de portemonnee. 700.000 huishoudens konden afgelopen maand niet betalen voor hun onderdak, een 'bijzonder hoog' percentage, aldus consumentenorganisatie 'Which?'

De kosten voor het lenen van geld gaan donderdag voor Britse huishoudens en bedrijven waarschijnlijk voor de twaalfde keer achter elkaar omhoog naar 4,5 procent. Ondertussen schiet de gemiddelde huurprijs naar een nieuw record, blijkt uit verse vastgoeddata.

Ongeveer twee miljoen Britse huishoudens konden in april minstens één belangrijke rekening (hypotheek, huur, lening, credit card aflossing) niet betalen, blijkt uit onderzoek van Which? Vooral de energierekening en gemeentelijke belastingen belanden onderop de stapel. Maar ook 3,1 procent van de huiseigenaren met een hypotheek liet afgelopen maand verstek gaan.

Zo'n drie op de vijf (59%) van de geënqueteerden zeggen dat ze minstens één 'aanpassing' hebben gedaan in hun uitgavenpatroon om de belangrijke rekeningen te kunnen blijven betalen. Dit percentage stond twee jaar geleden nog op 35 procent. Een 'zeer zorgwekkend' gegeven, zegt directeur van Which? Rocio Concha tegen The Guardian.