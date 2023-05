Kleeft er bloed aan jouw spaargeld? Deze banken scoren het slechtst

Steeds meer (vooral jongere) mensen vinden het belangrijk dat hun spaargeld en premies niet door de bank of verzekeraar worden geïnvesteerd in bedrijven die mensenrechten schenden, in de wapenindustrie actief zijn, grote milieuschade veroorzaken of slecht omgaan met dierenwelzijn.

De Eerlijke Geldwijzer, een samenwerkingsverband van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, Pax en World Animal Protection, heeft uitgezocht wat de bank doet met het geld dat op jouw (spaar)rekening staat, maar ook in wat voor fondsen je verzekeraar belegt met jouw centen, en wat het beleggingsbeleid is van tien grote Nederlandse pensioenfondsen.

De Volksbank

De Volksbank, een samenwerkingsverband van ASN bank, RegioBank en SNS, komt het beste uit de test met een beleidsscore van 93% op basis van 15 thema's en sectoren. Triodos Bank scoort 83%, gevolgd door Bunq (78%), NIBC (66%) en ABN-AMRO (66%).

Rabobank (61%), Van Lanschot (57%) en ING (54%) investeren jouw geld het 'slechtst' volgens de Eerlijke Geldwijzer. Hierbij kijken zij naar het beleggingsbeleid en de beleggingspraktijk van de banken.

ASR

Verzekeraars zijn ook een enorme speler op de financiële markten. Het investeringsbeleid is op basis van dezelfde thema's en sectoren ingeschat, waarna ASR (89%) veruit het beste uit de test is gekomen, voor VGZ (78%) en Achmea (75%).

De rest scoort matig tot slecht: CZ (59%), NN (55%), Menzis (54%) en Klaverblad verzekeringen (54%) zitten in de middenmoot, terwijl Zorg en Zekerheid (44%), de Goudse (43%), Univé (39%), Aegon (36%), Allianz (32%), unigarant/ANWB (31%), ZLM (29%), ONVZ (29%) en DSW (26%) diep in het rood eindigen.