Elon Musk danst naar de pijpen van Erdogan: Turkse oppositie vlak voor verkiezingen monddood gemaakt op Twitter

Elon Musk heeft de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan... als het hem uitkomt tenminste. Nu de Turkse president vlak voor de verkiezingen heeft gedreigd om Twitter offline te gooien, censureert de opportunistische multimiljardair gewillig de Turkse oppositie.

Wanneer Bloomberg-columnist Matthew Yglesias hem hierop aanspreekt, krijgt hij de volle laag. “Zijn je hersenen uit je schedelpan gevallen, Yglesias? Er zijn twee keuzes: of Twitter wordt helemaal uitgezet in Turkije, of er worden een aantal kanalen (oppositie, red.) gecensureerd. Welke optie wil je?”, schrijft Musk.

Een groot deel van de Twittergebruikers is het niet met Musk eens en wijst hem op zijn hypocriete werkwijze, die de zittende autocratische leider Erdogan een steuntje in de rug geeft door te zwichten voor zijn dreigementen. Het Turkse volk moet vandaag kiezen tussen Erdogan, die veel kritiek te verduren heeft gekregen vanwege zijn dramatische economische beleid en de hulpverlening rondom de aardbevingen in februari, en de centrum-linkse oppositiekandidaat Kemal Kilicdaroglu.