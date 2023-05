Europese Commissie stelt economische groeiprognose naar boven bij

De Europese Commissie stelt haar vooruitzichten van begin dit jaar voor de Europese economie in 2023 een tikje naar boven bij. Door de "beter dan verwachte start van het jaar" rekent het dagelijks EU-bestuur op een groei in de eurolanden van gemiddeld 1,1 in plaats van 0,9 procent en in Nederland zelfs 1,8 procent. In februari hield de commissie het voor Nederland nog op 0,9 procent groei dit jaar.

"De EU slaagt erin de negatieve gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne te beheersen en de energiecrisis te doorstaan", schrijft de commissie in haar jaarlijkse lenteprognose. Lagere energieprijzen, een aanzienlijke daling van het gasverbruik, afgenomen problemen in de aanleveringsketens en een sterke arbeidsmarkt ondersteunden een gematigde groei in het eerste kwartaal van 2023, waardoor de angst voor een recessie weg is, meent ze.

Ook de Nederlandse economie blijft ondanks de zeer hoge inflatie groeien, maar ten opzichte van 2022 (4,5 procent) een stuk trager, tot 1,8 procent in 2023 naar 1,2 procent in 2024, voorspelt de Europese Commissie.