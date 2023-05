Marktonderzoeker: verzekering voor e-bike snel populairder en duurder

Het wordt steeds populairder om een verzekering af te sluiten voor de elektrische fiets. Deze verzekeringen worden ook steeds duurder, waardoor er afgelopen jaar voor veel meer geld verzekeringen zijn afgesloten dan een jaar eerder. Volgens marktonderzoeksbureau Multiscope gaat het om een toename van ruim 200 miljoen euro, tot 550 miljoen euro. De gemiddelde kosten voor het verzekeren van een e-bike zijn gestegen naar 14 euro per maand. Bijna driekwart van de elektrische hybridefietsen is verzekerd, tegenover een gemiddelde van zes op de tien van alle e-bikes. "Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe hoger de waarde van een elektrische fiets hoe vaker deze verzekerd is", meldt Multiscope op basis van het onderzoek onder ruim 5000 Nederlanders. De ANWB is de populairste plek om een verzekering af te sluiten, gevolgd door verzekeraars ENRA en Kingpolis. Van 5 procent van de mensen met een e-bike is deze al weleens gestolen, stelt Multiscope.