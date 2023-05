CBS: Nederlandse economie krimpt, terwijl eurozone groeit

Terwijl ABN Amro in de nieuwe Sectorprognoses de vlag uithangt, omdat de Nederlandse economie 'niet kapot te krijgen' is, laten de harde CBS-cijfers juist een krimp van 0,7 procent zien in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit is zeer onverwacht en doet de vrees voor een recessie opleven.

In het vierde kwartaal van 2022 groeide onze economie nog met 0,4 procent, maar nu doen we het veel slechter dan andere landen in de eurozone, die gemiddeld met 0,3 procent groeiden. “De krimp is een tegenvaller. Zeker als je het vergelijkt met de andere landen in de eurozone’’, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS in het AD.

Het probleem ligt vooral bij de export van goederen, machines, trucks, groente en fruit, aldus Van Mulligen. “De export van de chemische industrie en de metaalsector daalde. Dat zijn sectoren die veel energie verbruiken. Mogelijk hebben ze de productie beperkt vanwege de hoge energieprijzen en is dat de reden dat de export is gekrompen.”

De dalende gaswinning speelt ook mee in het negatieve cijfer. De sectoren handel, opslag, vervoer en horeca hebben het moeilijk, terwijl de bouwsector het erg goed doet vanwege verduurzaming van bedrijfsgebouwen en woningen.

De cijfers staan haaks op de analyse van ABN Amro, die een plus van iets meer dan 1 procent in de glazen bol ziet voor dit jaar. De bank verwacht dat het overal om ons heen economisch slechter zal gaan dan hier. “Een recessie verwachten we niet in Nederland, wel in Europa en de VS”, aldus sectoreconoom Albert Jan Swart.