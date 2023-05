Russen gaan ondanks sancties volop naar Turkije op vakantie: “Nederlandse vakantieganger in de knel”

Turkse en Russische vliegmaatschappijen trekken alle registers open om ervoor te zorgen dat Russen hun vakantieroebels uit kunnen geven aan de Turkse rivièra, ondanks de Westerse sancties. Hierdoor blijven er minder vluchten naar Turkije over voor toeristen uit de EU.

Er mag niet meer worden gevlogen door Russische airlines met Europees of Amerikaans geproduceerde toestellen, dus springen Turkse maatschappijen in het gat. “Dat gaat ten koste van de capaciteit op vluchten naar Europa, want er is nauwelijks extra capaciteit aan vliegtuigen in de markt om dat te vullen”, zegt Tom van Bokhoven van vlucht-vertraagd.nl tegen De Telegraaf.

“Je ziet al aan KLM en Transavia dat ze nauwelijks extra toestellen kunnen krijgen nu een deel van hun vloot aan de grond staat. Daarom moeten de Turkse luchtvaartmaatschappijen het met hun bestaande vloot doen, en verleggen ze hun routes van Europa naar Rusland. Daardoor kan het aantal vluchten naar Turkije vanuit Nederland in de knel komen”, legt Van Bokhoven uit.

Hele trukendoos gaat open

Ondertussen charteren Russische bedrijven de vliegtuigen van Turkse airlines. De hele trukendoos gaat open, legt topman Atilay Uslu van Corendon uit. “Er zijn zelfs Russen die in Turkije een airline oprichten. Dan is op papier een Turk de directeur, en iedereen met een Turks paspoort mag een vliegmaatschappij oprichten. Wij hebben daar zelfs last van. Want in Duitsland vliegt een Turkse maatschappij met van oorsprong Russische Boeing 777’s onder de kostprijs mensen naar Turkije.”

Turkije wil de Russische toeristen niet mislopen en legt hen dus geen strobreed in de weg. Turkije rekent dit jaar zelfs op 7 miljoen vakantievierende Russen, evenveel als in de jaren voor de coronapandemie. "Ik keek vorig jaar ook even verbaasd op toen ik een vliegtuig van Aeroflot zag landen”, zegt Uslu.