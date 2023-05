Europese gasprijs zakt voor het eerst sinds 2021 onder de 30 euro

De Europese gasprijs is donderdag voor het eerst in bijna twee jaar weer onder de 30 euro per megawattuur gezakt. De gasprijs is al weken aan het dalen. Dat gas steeds goedkoper wordt, komt door de nog altijd goed gevulde Europese voorraden en het ruime aanbod van de invoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

Volgens persbureau Bloomberg, die hiervoor de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs in de gaten houdt, zakte de prijs tussen 15.00 en 16.00 uur iets onder de 30,00 euro per megawattuur. De gasprijs schommelt daarmee rond het laagste niveau sinds de zomer van 2021 en staat ver onder het piekniveau van meer dan 340 euro dat vorig jaar zomer werd bereikt. Toen schoot de gasprijs omhoog door de onzekerheid of de gasvoorraden in Europa wel voldoende konden worden aangevuld voor de winterperiode, doordat Rusland de gastoevoer aan Europa bijna volledig had afgesloten.