Buma/Stemra keert opnieuw recordbedrag uit aan muziekmakers

Nederlandse muziekmakers hebben vorig jaar opnieuw een recordbedrag uitgekeerd gekregen van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Het gaat om in totaal ruim 239 miljoen euro, 22 procent meer dan een jaar eerder.

Het totaal aan rechtenopbrengsten voor de organisatie kwam over 2022 uit op 263 miljoen euro, 29 procent meer dan een jaar eerder. Het aandeel afkomstig uit online muziekgebruik maakte de grootste groei door en was goed voor 23 procent van de totale omzet. De meeste inkomsten kwamen nog altijd uit radio en televisie (bijna 75 miljoen euro). De kosten voor Buma/Stemra vielen bovendien lager uit dan verwacht. Dat schrijft de organisatie toe aan lagere personeelskosten als gevolg van de krappe arbeidsmarkt.

Topman van Buma/Stemra Bernard Kobes lijkt tevreden terug te kijken op het afgelopen jaar, niet alleen vanwege het recordbedrag dat werd uitgekeerd. "Zo sloten 2000 nieuwe muziekmakers zich bij ons aan, verbeterden we de verwerking van muziekgebruik, sloten we nieuwe deals met onder andere platforms voor muziekstreaming en namen we initiatieven voor een meer inclusieve, veilige muzieksector", betoogt Kobes.