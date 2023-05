Handelsconflict tussen het Westen en China verhardt: Amerikaanse Micron-chips in de ban

China slaat terug in de techstrijd met de VS. Volgens de Chinese Cyberspace Administration, de internetregulator in het Aziatische land, vormen Micron-producten een gevaar voor de informatie-infrastructuur en de nationale veiligheid. De Amerikaanse chips zijn niet meer welkom.

Eerder besloten de VS, Japan en Nederland om de export van geavanceerde chiptechnologie aan China te beperken, zodat ze geen moderne halfgeleiders kunnen ontwikkelen die militair ingezet kunnen worden. De Nederlandse chipmachinemaker ASML mag bijvoorbeeld niet meer leveren aan China.

Je reinste vergelding, zegt de Amerikaanse deskundige Holden Triplett tegen Bloomberg: Geen enkel buitenlands bedrijf dat in China actief is, zou door deze kunstgreep moeten worden misleid. Dit zijn pure en simpele politieke acties, en elk bedrijf zou de volgende kunnen zijn.”

Een handelsoorlog tussen China en Amerika dreigt Nederland mee te sleuren. Als vrijhandel en internationale samenwerking worden ingeruild voor isolationisme en sancties, dan heeft dat een sterk negatief effect op de wereldeconomie. Als iedereen alleen maar aan zijn eigen belang denkt, verliezen we uiteindelijk allemaal.