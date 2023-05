Dierenarts is peperduur, een vijfde van huisdierbezitters stelt behandeling uit: “Poes moest onnodig lijden”

De dierenarts is duur. Daarom stelde 21 procent van de mensen een behandeling van hun huisdier uit, 16 procent ging het afgelopen jaar helemaal niet meer naar de dierenarts met hun zieke beestje. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 10.000 huisdierbezitters.

Pamela van Schenk had het financieel niet breed, toen haar poes Ella ziek werd. Ze stelde het bezoek aan de dierenarts uit. "Toen ik wel naar de dierenarts ging, kreeg ik te horen dat het uitgezaaide kanker was. Ik moest Ella laten inslapen. Achteraf heeft de poes onnodig moeten lijden, omdat ik zo lang gewacht had."

Onnodig lijden

En zo zijn er nog veel meer. Een hondenbezitter kreeg van de dierenarts te horen dat zijn hond een ontstoken snijtand had, maar geld voor de behandeling (300 euro) had hij niet. "Mijn hond heeft 2 maanden moeten wachten tot ik mijn vakantiegeld kreeg", zegt de hondeneigenaar. Meer dan een op de vijf baasjes stellen vaccinaties, medicatie, controles en andere dure behandelingen uit tot ze voldoende geld hebben gespaard.

De tarieven van de dierenarts zijn in drie jaar zo'n 20 procent gestegen. In Amsterdam is een consult gemiddeld 30 procent duurder dan in het noorden van het land. Een standaardconsult van een kwartier kost minimaal 30 euro, de duurste dierenarts rekent liefst 57 euro.

'Te bizar voor woorden'

'Belachelijk', 'ongelooflijk hoog' en 'te bizar voor woorden', aldus de panelleden. "Het trekken van tanden van een hond is duurder dan de tandarts, hoe is dat mogelijk?" Er zijn huisdierenverzekeringen, maar niet iedereen kan de 20 tot 50 euro per maand ophoesten, en de verzekering dekt bijna nooit de hele rekening. "Wij hebben een verzekering voor de dieren, maar je moet wel 20 procent van de kosten zelf betalen. Soms moet ik dan even wachten tot er weer loon gestort is voordat ik naar de dierenarts kan, ook al ben ik verzekerd", legt een deelnemer uit.

9 procent van de ondervraagden heeft afgelopen jaar een lening afgesloten om de behandeling van hun huisdier te bekostigen. Soms lenen ze geld van een officiële instantie of uit hun eigen bedrijf, maar meestal helpen familieleden hen uit de brand. Een baasje moest zijn hond met spoed laten inslapen op een zaterdag, maar had daar het geld niet voor. "Kosten: 325 euro. Heb hiervoor geld moeten lenen van mijn dochter. Ik had geen keuze."