Brouwers geschokt door Ierse waarschuwing op alcoholproducten

Koepelorganisatie Brewers of Europe is geschokt door het voornemen van Ierland om uitgebreide gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten te zetten. Volgens de brouwers gaan de Ieren voorbij aan het feit dat de kwestie bij de Wereldgezondheidsorganisatie nog geen uitgemaakte zaak is en dat verschillende landen pleiten voor maatregelen die de handel minder verstoren.

De Ierse overheid maakte bekend dat de etiketten niet alleen informatie bevatten over het aantal calorieën en de hoeveelheid alcohol, maar ook over drinken tijdens de zwangerschap en het risico op leverproblemen en kanker.

"Het invoeren van deze maatregel werpt ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen op", stelt Brewers of Europe. Hierdoor moeten brouwers volgens de organisatie beslissen of ze de extra kosten van de etiketten speciaal voor Ierland accepteren, "of simpelweg de Ierse markt helemaal gaan verlaten". Bierbrouwer Heineken zegt de verklaring volledig te onderschrijven.

Beperkte selectie bieren

De aangepaste verpakking is pas vanaf 22 mei 2026 verplicht zodat betrokken bedrijven volgens de Ierse regering genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden. Maar volgens de koepelorganisatie biedt dit "weinig troost voor de brouwers die deze moeilijke beslissing moeten nemen en voor de Ierse consumenten die te maken krijgen met een beperkte selectie bieren waaruit ze kunnen kiezen".

De brouwers roepen de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie op om "in te grijpen en dit te stoppen".

Ierse media schreven eerder dat op de etiketten teksten komen als "alcoholgebruik leidt tot leverziekte" en "er is een direct verband tussen alcohol en fatale kankersoorten", waarschuwingen die vergelijkbaar zijn met die op de verpakking van tabaksproducten.