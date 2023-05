‘Boodschappen in Frankrijk goedkoper dan in België, Duitsland en Nederland’

Waar kun je het beste boodschappen doen? Een Belgisch marketingbureau liet de prijzen van 2.605 identieke producten vergelijken in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Het ging om volkomen identieke producten en dus om A-merken.

Voor een goed begrip: de onderzoekers vergeleken enkel de prijzen in de grootste keten van elk land. “Colruyt in Belgie, E.Leclerc in Frankrijk, Albert Heijn in Nederland en Rewe in Duitsland, allemaal ketens met een marktaandeel van 30 procent of meer”.

Vrijwel over de hele linie is Frankrijk goedkoper en Nederland het duurst.

Uitzonderingen: frisdranken en kant-en-klare maaltijden. De onderzoekers zeggen wel dat de keus voor AH de uitslag beïnvloed. In de andere drie landen is een keten van goedkope winkels marktleider. In Nederland is dat niet het geval.