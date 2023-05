Rapport: veel meer slachtoffers van moderne slavernij in wereld

Het aantal slachtoffers van moderne slavernij in de wereld is in de afgelopen jaren sterk toegenomen tot 50 miljoen mensen. Dat meldt de Australische mensenrechtenorganisatie Walk Free in haar Global Slavery Index. Daarmee is het aantal slachtoffers van moderne slavernij wereldwijd met 10 miljoen gestegen in vijf jaar tijd.

Bij moderne slavernij worden mensen bijvoorbeeld met dreiging van geweld gedwongen tot werk onder zeer slechte omstandigheden, waar ze dan ook nauwelijks of helemaal niet voor betaald krijgen. Volgens de onderzoekers lopen vooral mensen die huis en haard moeten verlaten vanwege extreme weersomstandigheden en conflicten risico om slachtoffer te worden. Maar ook inperkingen van vrouwenrechten en de gevolgen van de coronapandemie hebben de situatie verergerd.

De meeste moderne slavernij komt voor in landen als Noord-Korea, Eritrea, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Rusland en Afghanistan. Maar ook in de Verenigde Staten, Turkije, China en India komt uitbuiting door moderne slavernij voor.

Risicoproducten

De onderzoekers stellen verder dat ook de wereldwijde handel in bijvoorbeeld palmolie, kleding, zonnepanelen en elektronica bijdraagt aan moderne slavernij. Het rapport spreekt hier van zogenaamde risicoproducten. Met de invoer van die producten door G20-landen is jaarlijks een bedrag gemoeid van 468 miljard dollar, omgerekend 434 miljard euro, aldus de studie.

"Moderne slavernij doordringt elk aspect van onze samenleving. Het is verweven in onze kleding, verlicht onze elektronica en brengt ons eten op smaak", zegt Walk Free-oprichter Grace Forrest in het rapport.

Duurzame projecten en onderwijs

De mensenrechtenorganisatie roept overheden onder meer op om de bestrijding van moderne slavernij beter mee te nemen bij beleid rond ontwikkelingshulp en duurzame projecten. Ook moet beter worden gelet op moderne slavernij in toeleveringsketens en zouden kinderen, met name meisjes, beter moeten worden beschermd via onderwijs en het voorkomen van gedwongen huwelijken.