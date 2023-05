Banken moeten van DNB hogere buffer gaan aanhouden

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat de buffereis voor banken in Nederland verder verhogen zodat ze weerbaarder worden en makkelijker schokken kunnen opvangen als het tegenzit. Ook pleit de centrale bank voor betere internationale regelgeving.

"De problemen bij regionale banken in de Verenigde Staten en bij het Zwitserse Credit Suisse onderstrepen het belang van goed risicobeheer en toezicht", laat DNB-president Klaas Knot weten bij de publicatie van het nieuwe Overzicht Financiële Stabiliteit van DNB. Hij vindt dat internationaal uitgezocht moet worden of bepaalde regels niet strenger zouden moeten zijn. In de huidige gedigitaliseerde wereld kunnen mensen hun spaargeld immers razendsnel weghalen bij een bank in problemen, met als risico dat die problemen dan nog groter worden.

In het rapport stelt DNB dat banken in Nederland nu goed bestand ogen tegen schokken. Uit een stresstest is naar voren gekomen dat de grootste Nederlandse banken ook in een scenario met ferme economische tegenwind en een grote financiële schok niet in heel grote problemen komen. Verzekeraars en pensioenfondsen staan er volgens DNB eveneens goed voor.

"Niettemin vragen de historisch snelle omslag in financieringscondities en de aanhoudend hoge inflatie om alertheid", merkt de centrale bank ook op. Vandaar dat de zogeheten contra-cyclische kapitaalbuffer per eind mei volgend jaar naar 2 procent gaat. Eerder bouwde DNB die eis voor banken al op tot 1 procent. Het betekent dat de banken meer geld achter de hand moeten houden.