Zeeuwse registeraccountant steelt 6 miljoen van baas, leeft jarenlang in luxe, maar moet nu betalen

Een ex-werknemer van een technisch onderhoudsbedrijf uit Vlissingen moet de komende 1270 jaar maandelijks 400 euro terugbetalen en gaat mogelijk jarenlang de cel in, omdat hij tussen 2014 en 2020 ruim 6,1 miljoen euro heeft gestolen van zijn werkgever TEAM Industrial Services.

De man wordt naast de miljoenendiefstal ook verdacht van valsheid in geschrifte rond fictieve leningen aan zijn privébedrijfjes. De man gebruikte een wachtwoord van een collega om de betalingen klaar te zetten, die hij daarna zelf accordeerde als registeraccountant.

Hij kocht dure kleding, horloges en andere luxegoederen, maakte snoepreisjes met privéjets en reed stiekem rond in zijn gloednieuwe knalblauwe Audi. Ook investeerde hij geld in privébedrijven, volgens hem met het idee om zijn werkgever terug te betalen met de winsten. Ondertussen wist niemand in zijn omgeving, zelfs zijn vrouw niet, van alle luxeaankopen en financiële malversaties.

“Soms gaat het fout in het leven”

In 2017 kreeg de man nog promotie binnen het bedrijf en werd hij financial controller Europe. Pas in 2020 liep hij tegen de lamp, waarna hij in allerijl zoveel mogelijk computerbestanden wiste om zijn fraude te verdoezelen. Het bedrijf ontsloeg hem en spande een rechtszaak tegen hem aan om de schade op hem te verhalen. Hij betaalt inmiddels 400 euro per maand, maar in dat tempo duurt het ruim 1270 jaar voordat de schuld is ingelost. "Dat is op dit moment het maximaal haalbare", zegt zijn advocaat Ilse van der Meer.

De man zit huilend in de rechtszaal. "Hij heeft spijt als haren op zijn hoofd. Hij weet dat dit niet kan, maar soms gaat het fout in het leven. En hier is het heel erg fout gegaan. Hij probeert te herstellen wat er te herstellen valt. Als hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf, wordt de kans dat dat lukt kleiner", aldus Van der Meer.

De man heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden, nadat hem in 2020 door de Accountantskamer voor tien jaar is verboden om zijn beroep als registeraccountant uit te oefenen. Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar celstraf geëist. De rechtbank in Middelburg doet over twee weken uitspraak in de zaak.