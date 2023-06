Britten experimenteren met basisinkomen van meer dan 1850 euro per maand

Je hoeft er niet voor te werken, zelfs niet voor te solliciteren: het basisinkomen. In het Verenigd Koninkrijk start er een experiment waarbij een dertigtal mensen twee jaar lang 1853 euro per maand op de rekening krijgt gestort.

Het initiatief komt van de progressieve denktank Autonomy, schrijft De Volkskrant. Van de deelnemers komen er vijftien uit het Londense stadsdeel East-Finchley en vijftien uit Jarrow, een arme gemeente in het noordoosten van Engeland. De deelnemers moeten trouwens wel íéts terugdoen voor hun inkomen: ze worden gedurende de hele periode gevolgd door onderzoekers om te kijken wat ze gaan doen en of ze er gelukkiger van worden.

"Het is een substantieel bedrag", legt denktankbaas Will Stronge uit in The Guardian. "Een universeel basisinkomen dekt normaal gesproken de basale behoeften van mensen, maar we willen zien welk effect dit onvoorwaardelijke bedrag heeft op de fysieke en geestelijke gesteldheid van burgers. Of ze ervoor kiezen om te werken of niet."

Je zou het niet direct verwachten maar in Engeland is het basisinkomen populair. Tijdens de coronapandemie kregen miljoenen Britten geld van de overheid. 170 parlementariërs bleken toen voor een basisinkomen te zijn.

Dat komt onder meer doordat er zoveel armoede is in het VK. Mensen, ook werkenden, komen steeds moeilijker rond. Ook op de arbeidsmarkt zijn grote problemen: maar liefst 2,5 miljoen Britten zitten arbeidsongeschikt thuis.